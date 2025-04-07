Зима вернулась в Беларусь 2 7.04.2025, 8:17

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Страну засыпало снегом.

Настоящая зима пришла в Беларусь внезапно и со всей мощью. Снегопады, обрушившиеся на страну в ночь на 6 апреля, превратили дворы, улицы и трассы в настоящие снежные пейзажи. Некоторые деревья не выдержали тяжести налипшего мокрого снега — ветви гнулись до земли, а кое-где и вовсе падали, перекрывая дороги.

Автомобили, стоящие на открытых парковках, превратились в сугробы на колесах, а многие белорусы проснулись в доме без света. Сложности затронули и транспортную сферу: из-за упавших деревьев на путях на участке Осиповичи — Могилев задерживаются поезда. Некоторые рейсы идут с опозданием до часа.

Снег в Минске шел почти весь день, но на дорогах и тротуарах он надолго не задержался: асфальт теплый, так что снежное покрывало превращается в воду практически на глазах. А вот на клумбах, крышах и деревьях белый пушистый все еще лежит, создавая неестественный по контрасту с распускающейся природой пейзаж. Ростки цветов, кустов и молодых деревьев покрыты льдинками, передает «Онлайнер».

7 апреля объявлен оранжевый уровень опасности. По данным Белгидромета, ожидаются усиление ветра с порывами до 18 м/с, сильный снегопад и гололедица. Температура воздуха ночью опустится до −5°C…−3°C, днем потеплеет до +2°C.

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