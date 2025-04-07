В РФ нашли затонувшую подлодку 4 7.04.2025, 8:27

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иллюстративное фото

На борту находились 22 человека.

В заливе Петра Великого в Японском море нашли затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа «Малютка», сообщает местное издание VL.ru со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

Подлодку обнаружили военнослужащие, для поисковых работ привлекали научно-исследовательское парусное судно «Искра», гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов» и другие суда флота. Тип субмарины установили члены экипажа спасательного судна «Игорь Белоусов».

Военные предположили, что найденная дизельная субмарина является подводной лодкой М-49. Связь с подлодкой была потеряна 16 августа 1941 года. На ее борту был экипаж в составе 22 человек.

М-49 — подводная лодка XII серии, ее заложили летом 1937 года на стапеле завода № 112 в Горьком (Нижний Новгород). В начале 1939 года подлодку спустили на воду, в ноябре она вошла в состав Тихоокеанского флота. В августе 1941 года М-4 вышла на патрулирование в районе Владивостока. В ходе операции подлодка могла столкнуться с миной советского оборонительного заграждения.

В пресс-службе флота отметили, что подводную лодку М-49, а также М-63 начали искать 20 лет назад. Обе пропали между 10 и 17 августа 1941 года.

Субмарины такого типа получили название «Малютки» за небольшие размеры, позволявшие перевозить их по железной дороге без разборки, отметили военные.

Весной 2019 года на дне Финского залива исследователи обнаружили советскую подлодку времен Великой Отечественной войны Щ-302 «Окунь». Подводная лодка ушла на дно после подрыва на противолодочной мине.

Последнюю миссию экипаж подлодки начал в октябре 1942 года. Щ-302 «Окунь» направлялась к острову Мощный в сопровождении конвоя. Погода ухудшилась, корабли укрылись в бухте, но подлодка не заметила сигналов и продолжила движение. В середине октября она подорвалась на мине. На борту подлодки находились 37 человек.

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