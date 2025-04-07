С ноября темпы продвижения россиян в Украине снизились в 3−5 раз 7.04.2025, 8:30

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Оккупанты «затормозили» благодаря успешным контратакам ВСУ.

Скорость продвижения войск России в Украине неуклонно снижается с ноября 2024 года, частично из-за успешных контратак Сил обороны Украины на востоке.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW привели соответствующий график и напомнили о цифрах, которые обнародовало Министерство обороны Великобритании 5 апреля. Согласно им, российские войска в марте 2025 года захватили примерно 143 квадратных километра территории Украины, в то время как украинские войска вели успешные тактические контратаки на Покровском направлении.

На графике показано уменьшение ежемесячной площади территорий, как РФ захватывает в Украине (синим – оценка ISW, красным – британского Минобороны) / Инфографика: ISW

По подсчетам британского Минобороны, с ноября 2024 года скорость российского продвижения в Украине уменьшается ежемесячно:

в ноябре 2024-го российские войска захватили примерно 730 квадратных километров территорий Украины,

в декабре 2024-го — 393 квадратных километра,

в январе 2025 — 326 квадратных километров,

в феврале 2025 — 195 квадратных километров,

в марте — 145 квадратных километров украинской территории.

Согласно этим подсчетам, в марте россияне захватили в пять раз меньше территории в Украине, чем в ноябре — прим. ред.

Со своей стороны, специалисты ISW добавляют, что обнаруженные ими кадры с подтвержденной геолокацией тоже подтверждают, что месячные темпы продвижения России в Украине уменьшились с ноября 2024 года.

Поэтому учитывая эти геолоцированные данные, ISW может доказательно утверждать, что российские силы в Украине завоевали:

примерно 627 квадратных километров территории Украины в ноябре 2024 года,

569 квадратных километров в декабре 2024-го,

427 квадратных километров в январе 2025-го,

354 квадратных километров в феврале 2025-го и

203 квадратных километра в марте 2025 года.

Специалисты ISW отмечают, что Минобороны Великобритании, вероятно, использует другую методологию или источники для оценки продвижения России в Украине, но в целом британский отчет согласуется с данными самого ISW об уменьшении ежемесячного продвижения России в период с ноября 2024 года по март 2025 года.

«В течение последних недель украинские силы осуществили локальные контратаки на Покровском и Торецком направлениях, восстанавливая утраченные позиции в этих районах и способствуя замедлению продвижения России в Украине», — резюмируют в ISW.

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