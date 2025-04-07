Белорусский врач объяснил, что делать при магнитной буре 13 7.04.2025, 8:36

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Метеозависимым на заметку.

Доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрий Герасименок телеканалу «Беларусь 1» объяснил, что делать при магнитной буре.

В эфире канала обратили внимание, что дискомфорт в период магнитных бурь (а пик 11-летнего цикла активности Солнца будет в апреле 2025 – тут о том, что ждать белорусам) прежде всего ощущают на себе те, кто сталкивается со стрессами. А еще люди, имеющие те или иные хронические заболевания.

— Изменения со стороны состояния эмоционального, неврологического и возможное обострение сердечно-сосудистых заболеваний или их усугубления, которые у пациента уже есть. Могут наблюдаться нарушения ритма сердца. У некоторых пациентов может повышаться давление, у некоторых понижаться. Если пациент страдает гипертензией, почаще измеряйте давление в этот день. Если у вас нарушение ритма — обратите внимание на ваш ритм, - говорит Герасименок.

Кроме того, специалист добавил:

— Главное — это повлиять на тот стресс, на который мы можем повлиять в этот период.

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