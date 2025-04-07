В Южной Корее назвали дату выборов нового президента 7.04.2025, 8:47

Внеочередные выборы пройдут летом.

Власти Южной Кореи хотят назначить на 3 июня внеочередные президентские выборы.

Об этом 7 апреля сообщает Yonhap со ссылкой на источники в правительстве страны.

Дату голосования правительство утвердит в ближайшую неделю, утверждает агентство.

4 апреля Конституционный суд утвердил импичмент президенту Юн Сук Елю после его попытки ввести военное положение в стране. По закону выборы должны быть проведены в течение 60 дней после этого.

Национальная избирательная комиссия начала досрочную регистрацию кандидатов сразу после отстранения бывшего главы государства, пишет Yonhap. Если правительство одобрит график, кандидаты должны будут зарегистрироваться до 11 мая, а официальный период предвыборной кампании начнется 12 мая, говорится в сообщении.

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