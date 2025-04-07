Море на майские: где отдохнуть белорусам с минимальным бюджетом 3 7.04.2025, 8:58

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Как и за сколько превратить длинные выходные в мини-отпуск мечты.

В 2025 году белорусам выпадает редкая возможность отдыхать до 11 дней подряд, не истратив слишком много отгулов. Если грамотно все спланировать, День труда 1 мая и День Победы 9 мая, дополненные четырьмя выходными, создадут идеальное окно для путешествия.

Tochka.by проанализировала предложения ведущих туроператоров на эти даты.

Нашли варианты как для семьи из трех человека, так и для тех, кто любит путешествовать один. Причем все – с комфортом и по доступным ценам.

Сколько стоит отдохнуть в Турции в мае

Турция считается классикой семейного отдыха, а система «Все включено» там доведена до совершенства. Перелет из Минска занимает пять часов, также доступны рейсы из Могилева и Гомеля.

Отели варьируются от бюджетных до премиум-класса и предлагают бассейны, аквапарки, детские площадки и анимацию на русском языке.

В мае комфортная температура +23…+25°C позволяет насладиться пляжами с песчано-галечным покрытием, безопасными для детей.

Фото: Solarisys / Shutterstock.com

Вариант отдыха от туроператора «ИНТЕРСИТИ» на 8 ночей с вылетом 8 мая и питанием «Все включено» обойдется семье из двух взрослых и одного ребенка в сумму от €2164 (Br7466).

Компания Coral Travel также предлагает привлекательные программы для майских праздников. Так, в Турцию возможны вылеты из Москвы с проживанием в Алании. Варианты отдыха начинаются от €965 (Br3317) на одного за 7 ночей с питанием "Все включено" в отелях категории четыре звезды.

Какие цены на отдых в Египте на майские праздники

Май – идеальное время для отдыха в Египте: море прогрето до +25°C, а дневная температура стабильно держится на уровне +28…+30°C.

Прямые рейсы из Минска и Гомеля доставляют туристов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду за шесть с половиной часов.

А отели с детскими мини-клубами, аквапарками и даже вечерними дискотеками обеспечат комфортный отдых для всей семьи.

Фото: Balate.Dorin / Shutterstock.com

Среди предложений – тур от «ИНТЕРСИТИ» в отеле четыре звезды с питанием «Все включено». Для двух взрослых и ребенка это обойдется от $2727 (Br8699).

При этом вылеты из Гомеля зачастую оказываются дешевле, чем из Минска.

Специалисты Coral Travel предлагают отправиться в Египет из Москвы со стандартными номерами в отелях 4-5 звезд курортов Шарм-эль-Шейха и Хургады. Стоимость на одного варьируется от $1443 до $1695 (Br4515–5300) на 7-8 ночей.

Сколько стоит отдых в Катаре

Прямые рейсы из Минска в Катар (около шести часов в пути) открывают возможности для бюджетного отдыха в экзотической обстановке.

Городские отели, например Hampton by Hilton Doha 3*, предлагают бесплатный трансфер до пляжа и доступ к пляжным клубам. Некоторые отели работают по системе «Все включено», а их инфраструктура дружелюбна к детям: есть игровые зоны, детские бассейны и клубы.

Фото: Q world / Shutterstock.com

Цены на отдых в Катаре, организованный «ИНТЕРСИТИ» для семьи из трех человек, начинаются от $2715 (Br8661) за девять ночей с завтраками.

Летим в Оман на майские

С 2025 года прямые чартерные рейсы из Минска доставляют туристов в Салалу – новый курорт на берегу Индийского океана.

В мае температура воды достигает +27°C, а отели, такие как городские Juwa Hotel 3* или премиум-сеть Anantara, позволяют совместить комфорт и доступность.

Фото: Kirk Fisher / Shutterstock.com

Цены на отдых в Омане, предлагаемый «ИНТЕРСИТИ» для семьи из трех человек, стартуют от $3543 (Br11 302) на девять ночей с завтраками и ужинами.

Тур начинается с 1 мая, что позволяет максимально использовать возможности долгих праздников.

Что дешевле: Шарджа или Дубай

Путешествие в ОАЭ – это не всегда роскошь Дубая. Эмират Шарджа предлагает отдых на 30–40% дешевле при том же высоком уровне сервиса.

Отели вроде Nova Park 4* расположены в непосредственной близости от лунапарков, океанариумов и садов бабочек, а до Дубая можно добраться за 40 минут на такси или катере.

Фото: Mesam / Shutterstock.com

«ИНТЕРСИТИ» предлагает туры в Шарджу для семьи из двух взрослых и одного ребенка с вылетом 2 мая на семь ночей по цене от $2099 (Br6696).

Оформление визы для белорусов проходит онлайн за 1–2 дня, что также является большим плюсом данного направления.

Для тех, кто ищет что-то новое

Помимо популярных направлений, можно рассмотреть групповые туры и по менее очевидным маршрутам, таким как Азербайджан, Дагестан и Армения.

Например, компания «Коллекция Путешествий» предлагает пятидневный тур по Баку, который включает экскурсии в Гобустан, дегустацию чая с пахлавой и посещение Flame Towers. Лайфхак – бесплатный вход в музеи по пятницам – позволит сэкономить. Такая поездка обойдется в €765 на человека (Br2630).

Фото: Lyokin / Shutterstock.com

Как сэкономить на отпуске

Эксперты отмечают, что «горящие» туры уже не в тренде. А вот раннее бронирование – за 3–6 месяцев до вылета – позволяет снизить стоимость поездки на 20–30%.

Как поясняет менеджер компании Coral Travel Александра Каширина, «горящие» путевки, конечно, могут дать скидку до 50%. Но только при условии, если в отеле или самолете остаются свободные места. То есть такой вариант более рискованный.

«При планировании бюджетной поездки рекомендуем раннее бронирование, так как на этапе выбора отеля вариантов для отдыха намного больше, чем за несколько дней до вылета», – добавляют специалисты операторского отдела туроператора «ИНТЕРСИТИ».

Это особенно актуально для семей, которым важно, чтобы в месте, где они проведут отпуск, была предусмотрена инфраструктура для детей.

Кроме того, можно ориентироваться на отели с детскими клубами, которые помогут сэкономить на дополнительных развлечениях.

Кроме того, стоит внимательно изучать условия питания.

«Хотя система «Все включено» удобна для семейного отдыха, иногда вариант с завтраками (BB) и самостоятельной организацией питания оказывается более выгодным», – пояснила Александра Каширина.

Чтобы не переплачивать, специалисты советуют сравнивать рейсы из разных регионов – вылеты из Гомеля или Могилева зачастую обходятся дешевле минских.

Майские праздники – это возможность устроить отпуск мечты, не разоряя семейный бюджет. Турция с отточенной системой «Все включено», Египет с комфортным морским климатом, Катар с экзотическими условиями, новинка сезона Оман и доступная Шарджа в ОАЭ – каждый из этих вариантов может оказаться идеальным выбором для вас.

Главное – планировать заранее, прислушиваться к советам специалистов и обращаться к туроператорам, которым можно доверять.

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