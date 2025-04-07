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Министр обороны Беларуси едва не погиб во время землетрясения в Мьянме

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  • 7.04.2025, 9:01
  • 1,950
Министр обороны Беларуси едва не погиб во время землетрясения в Мьянме
Виктор Хренин

Виктор Хренин отметил, что ему «было страшновато».

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, как пережил землетрясение во время визита в Мьянму, сообщили на «Беларусь 1».

Хренин пояснил, что при землетрясении в Мьянме всеми из белорусской делегации была проявлена выдержка и спокойствие. Хотя и добавил, что «было страшновато».

— Конечно, страшновато было, когда находишься в здании, и оно рушится, — поделился глава Минобороны.

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