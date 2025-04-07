Министр обороны Беларуси едва не погиб во время землетрясения в Мьянме

Министр обороны Беларуси едва не погиб во время землетрясения в Мьянме7
- 7.04.2025, 9:01
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Виктор Хренин отметил, что ему «было страшновато».
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, как пережил землетрясение во время визита в Мьянму, сообщили на «Беларусь 1».
Хренин пояснил, что при землетрясении в Мьянме всеми из белорусской делегации была проявлена выдержка и спокойствие. Хотя и добавил, что «было страшновато».
— Конечно, страшновато было, когда находишься в здании, и оно рушится, — поделился глава Минобороны.