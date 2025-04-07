Месси установил очередной рекорд 7.04.2025, 9:16

Лионель Месси

Фото: Sam Navarro-Imagn Images

Аргентинский нападающий стал самым результативным игроком «Интер Майами».

В ночь на седьмое апреля «Интер Майами» в домашнем поединке принимал «Торонто» в рамках чемпионата MLS.

Матч завершился вничью — 1:1. Единственный гол в составе хозяев забил Лионель Месси, который реализовал свой шанс в конце первого тайма.

Аргентинский нападающий стал самым результативным игроком «Интер Майами» в рамках регулярного чемпионата MLS. На счету Месси 24 гола и 20 голевых передач, для этого результата ему понадобилось 29 матчей.

GO LA ZO DE LEO MESSI 💥🐐 pic.twitter.com/GJMqCLqOwe — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 7, 2025 With his first-half goal against Toronto FC, @InterMiamiCF's Lionel Messi (44 goal contributions in 29 games) surpassed Gonzalo Higuaín for the most goal contributions in club history, accomplishing the feat in 38 fewer matches. pic.twitter.com/l2qUUMbWGY — MLS Communications (@MLS_PR) April 7, 2025

Лео превзошел результат, который принадлежал Гонсало Игуаину — 43 голевых действия за 67 игр.

В текущем сезоне Месси принял участие в восьми матчах за американский клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал две голевые передачи.

В турнирной таблице Восточной конференции MLS «Интер Майами» идет на втором месте, имея 14 очков за шесть игр. Торонто идет на предпоследнем месте с тремя баллами за семь матчей.

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