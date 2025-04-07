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Месси установил очередной рекорд

  • 7.04.2025, 9:16
Месси установил очередной рекорд
Лионель Месси
Фото: Sam Navarro-Imagn Images

Аргентинский нападающий стал самым результативным игроком «Интер Майами».

В ночь на седьмое апреля «Интер Майами» в домашнем поединке принимал «Торонто» в рамках чемпионата MLS.

Матч завершился вничью — 1:1. Единственный гол в составе хозяев забил Лионель Месси, который реализовал свой шанс в конце первого тайма.

Аргентинский нападающий стал самым результативным игроком «Интер Майами» в рамках регулярного чемпионата MLS. На счету Месси 24 гола и 20 голевых передач, для этого результата ему понадобилось 29 матчей.

Лео превзошел результат, который принадлежал Гонсало Игуаину — 43 голевых действия за 67 игр.

В текущем сезоне Месси принял участие в восьми матчах за американский клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал две голевые передачи.

В турнирной таблице Восточной конференции MLS «Интер Майами» идет на втором месте, имея 14 очков за шесть игр. Торонто идет на предпоследнем месте с тремя баллами за семь матчей.

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