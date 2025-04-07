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В метро Минска встала вся «синяя» линия

  • 7.04.2025, 9:32
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В метро Минска встала вся «синяя» линия

Что случилось.

В метро Минска пришлось остановить состав поезда, из-за чего встала вся «синяя» линия. Подробности сообщили в пресс-службе метрополитена белорусской столицы.

Инцидент произошел на станции метро «Московская» 7 апреля. Как пояснили в пресс-службе минского метрополитена, причиной остановки состава стали технические обстоятельства.

— Было временно остановлено движение поездов по Московской линии, — пояснили в метрополитене.

На 09.00 часов движение поездов в минской подземке восстановили, после чего проводилась диспетчерская регулировка движения.

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