Надолго ли в Беларусь вернулась зима? 2 7.04.2025, 9:47

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Известный синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз.

Весна в Беларуси резко притормозила. С потеплением можно попрощаться — как минимум на неделю. В страну вернулась зима: морозы, снегопады, метель и гололед снова напоминают, что апрель не всегда про тепло и солнце.

Как сообщил в эфире ОНТ известный синоптик Дмитрий Рябов, с 7 по 13 апреля температура воздуха будет на 3–5 градусов ниже климатической нормы.

Погода в начале недели будет определяться фронтами с юга Европы: переменная облачность, снег, мокрый снег и местами метель. Высокая влажность (до 90%) и умеренный северный ветер усилят ощущение холода. Также возможны слабые метель и гололед, а на дорогах – гололедица.

Водителям, перешедшим на летнюю резину, стоит быть особенно внимательными — гололед, гололедица и метель делают дороги опасными.

Ветер будет дуть с севера и северо-запада, его скорость будет умеренной. Ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до -7°C. В понедельник днем температура будет варьироваться от 0 до +5°C, а во вторник – от +1 до +7°C в зависимости от региона.

В середине недели погоду будут определять атмосферные фронты, пришедшие с Балтийского моря. Ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве регионов ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть с северо-запада, его скорость будет умеренной. Влажность воздуха составит около 80%.

В ночь со вторника на среду температура воздуха будет варьироваться от -3 до +8°C. В дневное время температура будет колебаться от +2 до +7°C.

Во второй половине недели погоду начнет диктовать атлантический циклон. Ожидаются осадки различной интенсивности, облачность, туман и гололед. Ветер сохранится северо-западный, умеренный. Температура ночью от –3 до +9°C, днем — от 0 до +7°C. Ветер будет дуть с северо-запада, его скорость будет умеренной. Влажность воздуха составит до 80%.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до +9°C. В четверг днем ожидается температура от 0 до +4°C, а в пятницу – от -2 до +2°C.

В выходные дни будет облачно, временами возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть с запада, его скорость будет умеренной.

Ночью и утром ожидается туман. Влажность воздуха составит до 70%. В ночи температура будет колебаться от 0 до -6°C, а в середине дня в субботу – от +2 до +7°C.

По предварительным прогнозам, только в воскресенье в отдельных регионах, например, в Бресте, воздух прогреется до +12°C.

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