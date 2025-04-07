Британка сделала ДНК-тест и узнала, что ее поменяли в роддоме при рождении 1 7.04.2025, 9:58

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70-летняя женщина также нашла брата, о котором ничего раньше не знала.

70-летняя женщина из Британии сделала ДНК и обнаружила, что ее обменяли в роддоме при рождении. Также она нашла брата, о котором ничего раньше не знала.

Об этом 5 апреля сообщило BBC.

Около десяти лет назад женщина сдала анализы и узнала, что у ее дедушки ирландские корни, однако не придала этому значения. Тогда генеалогическая компания NHS внесла ее данные в свое большое семейное дерево, что позволяло другим пользователям связываться со своими генетическими родственниками — близкими или далекими.

Шесть лет спустя ей написал незнакомец и сказал, что их ДНК-данные совпадают. Выяснилось, что это ее биологический брат.

Тогда британка осознала, что она никогда не была похожа на родителей и других членов семьи, в которой выросла. Однако она выяснила, что очень похожа на брата и семью с его стороны.

Оказалось, что при рождении ее перепутали с другой девочкой в роддоме.

Она сделала второй ДНК-тест, после чего NHS признал свою историческую ошибку и принес «очень искренние» извинения.

Как отмечает BBC, женщина является одной из первых, кто получил компенсацию по подобному делу.

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