Какие автомобили чаще всего угоняли в Беларуси в 2024 году 2 7.04.2025, 10:06

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В прошлом году угнали 496 авто.

В 2024 году Беларуси угнали 496 автомобилей, из которых 495 были найдены. Об этом госизданию «СБ. Беларусь сегодня» сообщили в МВД.

По данным представителя уголовного розыска Александра Ребо, угнанные транспортные средства находят во многом благодаря видеокамерам на дорогах и анализу обнаруженных на месте преступления отпечатков, биологических следов. Больше всего машин по итогам 2024 года угнали в Минской и Брестской областях, меньше всего — в Гродненской. Чаще всего угоняли Volkswagen и ВАЗ, а замыкают антирейтинг Audi, Renault и Ford.

Отмечается, что большинство из пропавших машин — это самый настоящий автохлам, который годами ржавел во дворах, пока кто-то его не разобрал на запчасти и не сдал на металлолом. Обращаясь с заявлением о пропаже, владелец даже не может вспомнить год, когда видел авто в последний раз.

По данным МВД, количество угонов автомобилей с 2002 года снизилось в четыре раза.

В милиции напомнили, что ответственность за угон (ст. 214 УК) — штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Ответственность за угон автомобиля наступает с 14 лет.

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