Трамп: Иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить 5 7.04.2025, 10:15

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Президент США прокомментировал потери фондового рынка из-за введенных им пошлин.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел обрушить фондовые рынки введением пошлин. Видео его брифинга на борту самолета Air Force публикует CNN.

«Я не хочу, чтобы что-то падало, но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить», – сказал Трамп журналистам.

Американский президент утверждает, что в выходные обсуждал с европейскими и азиатскими лидерами тарифы, которые вступят в силу на следующей неделе. По словам Трампа, «они умирают от желания заключить сделку», но США пойдут на нее на своих условиях.

«Разговора не будет, пока они не заплатят нам огромные суммы на ежегодной основе», – сказал он, добавив, что хочет выплат и за прошлые годы.

О том, что после введения новых пошлин более 50 стран уже ведут переговоры с США об их отмене, 6 апреля заявлял американский министр финансов Скотт Бессент.

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