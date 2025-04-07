«Начинаешь ценить каждую возможность просто выехать, увидеть другой мир» 7.04.2025, 10:22

иллюстративное фото

Белорусы рассказали, где они собираются отдохнуть этим летом.

«Я на вас весь год со сковородкой работала, а теперь я хочу отдыхать, на курорт!» — говорила своей семье мультяшная мама Дяди Федора. С ней сложно не согласиться. Однако организовать летний отдых становится для белорусов все более хлопотным делом. Ситуация с выдачей шенгенских виз, как отмечают эксперты, ухудшается: желающие проходят целый квест, долгий, недешевый и не всегда успешный.

Популярные безвизовые направления, на которые перераспределяется туристический поток, логично дорожают. Уговоры профсоюзов и турагентов ехать в оккупированный Крым особого энтузиазма у белорусов не вызывают. И что делать? «Салідарнасць» расспросила соотечественников о том, планируют ли они в этом году летний отдых, и если да, то куда собираются. Картинка получилась довольно пестрая.

«Мы и раньше не летали на шикарные курорты, максимум — в Украину»

— В этом году разве что на пару дней, и однозначно по Беларуси, возможно, с друзьями на красивые озера, — говорит Ирина (имена всех собеседников изменены в целях безопасности. — Прим. ред.), жительница одного из районов Гомельщины. — Больше не получится — ни по занятости, ни по деньгам. Родители мужа переписали на него бабушкин дом в деревне, и нужно будет очень много сделать и в самом доме, и на участке, разобраться с посадками, стоит ли вообще ввязываться в «свой огородик» или только благоустроить и покосить.

Зарплаты в нашем районе, скажем прямо, никакие не 2,5 тысячи, как рассказывают тетеньки-чиновницы по телевизору, а вдвое меньше. Так что на моря и жаркие страны нам не хватит, обойдемся пока скромным экотуризмом.

Но хотеть в Париж не запретишь — если хватит сил и здоровья, хотим подзаработать и отложить на рождественский отдых. Правда, тоже не очень далеко, в пределах СНГ.

Однако мы и раньше не летали на шикарные курорты, максимум — в Украину, в Крым. После 2022 года это не представляется возможным. Хотя я лично знаю людей, которые уже в прошлом году ездили в оккупированный Крым, даже с детьми, и остались довольны! Но мы с мужем как-то сразу сели, обсудили и поняли, что у нас не хватит совести, безумства и отваги, чтобы ехать сейчас в любимый Судак.

В глубине души я очень, очень жду и надеюсь, что еще получится попасть в эти любимые места, полазить по горам, где мы ходили студенческими компаниями. Но точно не теперь, и, наверное, не в ближайшие годы, независимо от того, до чего договорятся политики. А если так сложатся обстоятельства, что Крым вдруг признают российским, я, наверное, вообще не смогу туда ездить. В детстве была с родителями на курортах Краснодарского края, воспоминания остались неприятные.

«Впечатлился, но в отрицательном смысле»

Индивидуальный предприниматель Юрий говорит, что после пандемии ковида его семья несколько лет не ездила за пределы Беларуси, ограничиваясь агроусадьбами, кемпингами и турбазами внутри страны. Погреться на жарком солнышке и поплавать в соленом, а не Минском море всем вместе удалось только в прошлом году — еще в январе по раннему бронированию «ухватили» пакет в Турцию.

— Сейчас туроператоры активно рекламируют Оман: новое направление, визы для беларусов не нужны, природа-погода-море, пляжи с песочком, как на Карибах, инфраструктура для семей с детьми, все дела. Я заинтересовался, почитал отзывы из первых туров, про полет на девять часов с дозаправкой, непродуманную организацию отдыха — и впечатлился, но в отрицательном смысле.

Если вот прямо сейчас, в апреле вылетать на 10 дней — отдых обойдется в 1500 долларов с человека. И это якобы со скидкой от щедрых беларусских туроператоров. На летние месяцы расценки вообще какие-то конские, а с сентября, говорят, начинается «высокий сезон», будет много туристов, то есть вряд ли цены пойдут вниз.

Даже ОАЭ получается дешевле. Так что Оман — интересно, хорошо бы, но нам на четверых очень дорого. Азия, тот же Таиланд — по ценам относительно доступно, но с детьми проблематично: долгий перелет, вопросы с питанием и безопасностью… В общем, выбрали снова Турцию (к слову, по данным беларусских туроператоров, почти треть мест на чартеры в Турцию на сезон-2025 уже проданы. — Прим. ред.).

Хотя и в этом направлении отдых, а особенно перелет, очень сильно подорожал. Годом раньше ездили наши знакомые, тоже семья с двумя детьми, по рекомендациям в хороший отель, и у них вышло на 300 долларов с человека дешевле. Мы уже плясали от совершенно других цифр, и даже с ранним бронированием не вложились в 1000 долларов на человека. Столько выходит, только если брать отдых 7 ночей, а с детьми, с акклиматизацией — это ни о чем.

«Начинаешь ценить каждую возможность просто выехать, увидеть другой мир»

Минчане Оксана и Сергей признаются, что отдохнуть всей семьей планировали еще зимой, в начале 2025-го — до этого больше года у них ушло на получение шенгенской визы, в конце концов получилось оформить через немецкое посольство.

— Мы уже купили билеты, забронировали отель, но в конце января у Сережи сильно заболел папа, несколько недель провел в больнице. Пожилой человек, за которым кроме нас, как оказалось, некому ухаживать — конечно, поездку отменили, хотя меня еще долго душила жаба, что деньги удалось частично вернуть только за отель. Но, конечно, родные люди важнее. Папе стало гораздо лучше, его выписали с хорошей динамикой, сейчас в апреле еще отвезем его в санаторий на реабилитацию.

А сами сделаем попытку номер два в конце мая — нас уже ждут друзья, которые очень помогли с поиском недорогих билетов, продумали программу, чтобы за десять дней можно было много где побывать и посмотреть. В итоге история от начала получения визы до поездки растянулась больше чем на полтора года, но, думаю, мы не разочаруемся.

И если все будет хорошо, то где-то в сентябре, пока действует виза, планируем слетать на море в Испанию.

Сергей добавляет, что ожидание в любом случае того стоило:

— Лет 5−7 назад, когда получить европейскую визу и сгонять в Вильнюс на выходные, на лыжный или пляжный отдых в Европу не было проблем, это воспринималось как само собой разумеющееся.

Но когда из-за действий мы все знаем кого страна превратилась в изгоя, от которого приличные люди отгораживаются забором — начинаешь ценить каждую возможность просто выехать, увидеть другой мир, поговорить с людьми о разном.

Не хотелось бы пафосных рассуждений о железном занавесе — но мы ведь понимаем, что такой вариант событий возможен. Тогда и отдых, и учеба или оздоровление на Западе вообще перестанут быть доступными. И поэтому мы приложим все усилия, чтобы нашим детям повезло больше — чтобы они получили европейское образование и могли выбирать, где им жить и работать дальше.

«Отдых будет „королевский пенсионерский“»

— Я бы очень хотела поехать в Болгарию, — мечтательно вздыхает пенсионерка Ольга Степановна. — Была когда-то давно, понравилось там. Но, во-первых, супруг категорически не желает — он не любит жару и песок, ему бы холод подавай, а отдыхать без него как-то некрасиво.

Во-вторых (а может, и во-первых), даже если его удастся каким-то образом убедить, встает такая дилемма. Или ехать подешевле, искать автобусный тур «галопом по Европам», и надеяться, что здоровье не подведет и ты выдержишь ночные переезды. Что довольно сомнительно. Или смотреть, что удобнее и быстрее, но авиаперелет сразу удорожает отдых, а у нас не слишком-то большие суммы в кубышке. К тому же до Варшавы или Вильнюса, откуда летают самолеты, тоже еще нужно добраться — это и время, и визы.

В общем, если все взвесить, побеждает здравый смысл. Так что этим летом отдых у нас будет «королевский пенсионерский» — на даче, где дети довели до ума баньку, поставили уютную беседку и мангал, и главное, категорически отказались сажать что-либо на участке, кроме цветов и ягодных кустарников.

Лично я собираюсь читать книжки (дети подарили электронную и пообещали закачать туда литературу на мой вкус), смотреть за внуками, когда их будут «подкидывать» на отдых и перевоспитание. И ходить всей семьей на речку и в грибы-ягоды: супруг уже разведал там места себе с зятем для рыбалки, а нам для «тихой охоты».

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