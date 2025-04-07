В Ивацевичском районе бык насмерть затоптал фермера

В Ивацевичском районе бык насмерть затоптал фермера1
- 7.04.2025, 10:31
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Тело мужчины нашел сын.
Бык затоптал мужчину на территории приусадебного участка в Ивацевичском районе, сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Утром 57-летний фермер поехал заниматься подсобным хозяйством и длительное время не возвращался, не отвечал на телефонные звонки. Его тело с многочисленными кровоподтеками и ссадинами в загоне с быком нашел сын.
Эксперты установили, что смерть мужчины наступила от закрытой тупой травмы грудной клетки с повреждением внутренних органов. Специалисты зафиксировали многочисленные переломы частей тела, которые образовались от действия тупого предмета, которыми могут являться рога и копыта быка.