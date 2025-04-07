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В Добруше девочку назвали «космическим» именем

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  • 7.04.2025, 10:36
  • 1,458
В Добруше девочку назвали «космическим» именем
иллюстративное фото

Необычное имя родители выбрали еще до рождения малышки.

В Добруше появилась жительница с необычным именем, рассказало Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

Молодые родители решили назвать свою новорожденную дочурку Луной.

«Это имя понравилось всей семье, оно красивое, нежное, возвышенное. Сейчас дедушка в шутку называет внучку Спутником, а мы с мужем ласково – Лунтиком», – рассказывает счастливая мама.

Стоит отметить, что необычное имя выбрали еще до рождения малышки. Но это не было погоней за оригинальностью. Поначалу дочку хотели назвать Ксенией или Маргаритой.

«Но в какой-то момент, как озарение, вдруг возникло имя Луна. Произнесли его с мужем одновременно и сразу же полюбили», – делится женщина.

Все еще сомневаясь в таком необычном выборе, родители решили довериться судьбе. Они по очереди тянули бумажки с возможными именами своей дочки. И оба вытянули именно Луну. Так все было решено.

К слову, это не первое «космическое» имя на Гомельщине. В загсах облцентра недавно зарегистрировали мальчиков Марса и Космоса. Правда, последнего родители назвали в честь героя сериала «Бригада».

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