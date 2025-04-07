Украинский МиГ-29 уничтожил позицию российских штурмовиков под Курском 7.04.2025, 10:41

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Были применены французские высокоточные боеприпасы AASM HAMMER.

Воздушные силы Украины нанесли удар высокоточным авиационным оружием по скоплению российских штурмовиков в селе Гуево Курской области. Как сообщает Telegram-канал «Соняшник», связанный с украинской авиацией, удар был нанесен при помощи модернизированного истребителя МиГ-29, адаптированного для применения западных управляемых авиабомб AASM HAMMER.

«Поскольку наши подразделения продолжают вести боевые действия в этом районе и позиции переходят из рук в руки, авиация наносит удары по накоплению сил врага буквально в реальном времени», — говорится в комментарии под видео.

На кадрах зафиксирован момент точного поражения цели. Как сообщают аналитики проекта WarArchive, удары пришлись по северной части населенного пункта, где, по их данным, российские силы уже смогли закрепиться в отдельных зданиях.

В то же время, в южной части Гуево недавно были замечены украинские бойцы, что указывает на продолжающиеся бои за контроль над селом.

«К сожалению, врагу удалось закрепиться в зданиях — вероятно, северная часть села уже под россиянами. В южной части недавно замечали украинских бойцов», — отметили аналитики.

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