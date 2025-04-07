Мэр Курска подал в отставку 7.04.2025, 11:11

Игорь Куцак

Игорь Куцак стал мэром города в начале февраля 2022 года.

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что покинет пост по собственному желанию. Свое решение он объяснил семейными обстоятельствами.

«Большое количество семейных вопросов накопилось, необходимо мое самое деятельное, активное участие», — сказал он на заседании регионального правительства, отметив, что «городская повестка не может оставаться без постоянного фокуса внимания и соответствующей ответственности».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил надежду, что «смена власти в городе не приведет к сбоям в работе, и люди на себе как минимум ухудшения не почувствуют».

Куцак стал мэром Курска в начале февраля 2022 года.

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