В Беларуси запретили продавать несколько видов вяленой рыбы и пивных напитков 7.04.2025, 11:10

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Все — российского производства.

В список опасной продукции Госстандарта добавили три вида вяленой рыбы и два вида пивных напитков. Все — российского производства, пишет OL.

Под запрет попали вяленые палочки сазана от московского ООО «ПК Золотой парус». Исследования показали, что массовая доля влаги пищевой рыбной продукции составила 23% при норме не менее 30%. В итоге продукт не может быть идентифицирован как тот, за который выдается. Кроме того, в продукции обнаружили недопустимую пищевую добавку — сорбиновую кислоту.

Массовая доля влаги пищевой рыбной продукции 23,1% при норме не менее 30% оказалась также в вяленых палочках судака от ООО «Витязь» из Владимирской области и 21,6% — в кусочках янтарной рыбы от этого же предприятия. Кроме того, в последней обнаружили недопустимые сорбиновую и бензойную кислоты.

В списке появились и два пивных напитка от московского ООО «Клантрейд»: «Томатное гозе Бычье Сердце Двойное Укроп» и «Сердце Дракона». Оба — торговой маркировки PIVOT POINT. В напитках обнаружили сорбиновую и бензойную кислоты.

Продукцию запретили ввозить и продавать в Беларуси с 8 апреля. Запрещенные товары поставляло ООО «Старовар».

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