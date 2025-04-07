В Беларуси запретили продавать несколько видов вяленой рыбы и пивных напитков
- 7.04.2025, 11:10
Все — российского производства.
В список опасной продукции Госстандарта добавили три вида вяленой рыбы и два вида пивных напитков. Все — российского производства, пишет OL.
Под запрет попали вяленые палочки сазана от московского ООО «ПК Золотой парус». Исследования показали, что массовая доля влаги пищевой рыбной продукции составила 23% при норме не менее 30%. В итоге продукт не может быть идентифицирован как тот, за который выдается. Кроме того, в продукции обнаружили недопустимую пищевую добавку — сорбиновую кислоту.
Массовая доля влаги пищевой рыбной продукции 23,1% при норме не менее 30% оказалась также в вяленых палочках судака от ООО «Витязь» из Владимирской области и 21,6% — в кусочках янтарной рыбы от этого же предприятия. Кроме того, в последней обнаружили недопустимые сорбиновую и бензойную кислоты.
В списке появились и два пивных напитка от московского ООО «Клантрейд»: «Томатное гозе Бычье Сердце Двойное Укроп» и «Сердце Дракона». Оба — торговой маркировки PIVOT POINT. В напитках обнаружили сорбиновую и бензойную кислоты.
Продукцию запретили ввозить и продавать в Беларуси с 8 апреля. Запрещенные товары поставляло ООО «Старовар».