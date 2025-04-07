В Беларуси некоторые поезда едут с опозданием
- 7.04.2025, 11:13
Из-за поваленных на пути деревьев и обильного снегопада.
Непогода внесла корректировки в расписания движения некоторых поездов, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Сильный порывистый ветер и «обильный снегопад» 7 апреля стали причиной падения деревьев на железнодорожные пути на участке Осиповичи-Могилев.
«Отдельные поезда на данном направлении следуют с отклонением от графика движения ориентировочно от 15 минут до 1 часа», — рассказали в БелЖД, добавив, что ремонтные бригады принимают «оперативные меры по устранению последствий непогоды и вводу поездов в график».
Более подробную информацию о времени отправления и прибытия поездов можно получить по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги.