В Беларуси некоторые поезда едут с опозданием 7.04.2025, 11:13

Из-за поваленных на пути деревьев и обильного снегопада.

Непогода внесла корректировки в расписания движения некоторых поездов, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Сильный порывистый ветер и «обильный снегопад» 7 апреля стали причиной падения деревьев на железнодорожные пути на участке Осиповичи-Могилев.

«Отдельные поезда на данном направлении следуют с отклонением от графика движения ориентировочно от 15 минут до 1 часа», — рассказали в БелЖД, добавив, что ремонтные бригады принимают «оперативные меры по устранению последствий непогоды и вводу поездов в график».

Более подробную информацию о времени отправления и прибытия поездов можно получить по телефону 105 контакт-центра Белорусской железной дороги.

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