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Трамп: Мы хотим остановить Россию

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  • 7.04.2025, 11:25
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Трамп: Мы хотим остановить Россию

Президент США заявил, что ему не нравятся бомбардировки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжают прилагать усилия для мирного урегулирования российско-украинской войны и поддерживают диалог с Россией. Об этом он сказал в ходе общения с журналистами на борту Air Force One 6 апреля, сообщает Associated Press.

«Мы говорим с Россией. Мы хотим ее остановить. Мне не нравятся бомбардировки, они происходят снова и снова. Еженедельно гибнут тысячи молодых людей», – сказал Трамп.

Он традиционно подчеркнул, что эта «ужасная вещь» никогда бы не произошла, будь он президентом.

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