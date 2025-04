Белоруска выступила в популярном польском телешоу и восхитила жюри 1 7.04.2025, 11:46

Брестчанка переехала в Польшу после протестов 2020 года.

Белорусская исполнительница Kassia Noua вместе с украинским гитаристом Ильей Кушнеровым выступила в музыкальном шоу Must be the music на телеканале Polsat. Члены жюри поставили их композиции наивысшую оценку, пишет Most.

22-летняя Анастасия Кухарчик из Бреста, выступающая под сценическим псевдонимом Kassia Noua, приехала в Польшу после событий 2020 года. Сейчас она студентка Вроцлавского университета. 19-летний Илья Кушнеров приехал в Польшу после начала войны.

В телешоу они представили композицию на английском языке Difficult Ages, которую Kassia Noua посвятила протестам 2020 года в Беларуси. Отдельные фразы она поет по-русски. В песне девушка задается вопросом: «Есть ли место в этом новом мире для тех, чьи мысли украли?»

Жюри высоко оценило номер дуэта: исполнители получили четыре «Да».

— Если серьезно, у меня нет слов. Это действительно очень высокий полет, который одновременно отправлял меня куда-то в современную музыку, и одновременно — мы переглядывались с Себастьяном [Карпель-Булецка, членом жюри], и он говорил: «Там слышен фольклор», — это действительно попадание в точку, это феноменально, — сказал член жюри, польский репер Miuosh.

— У тебя пронзительный вокал. Очень зрелая композиция, такая готовая, хитовая. Это материал на хит, а мы хотим хитов! — прокомментировала член жюри Наталья Шредер.

