В оружии РФ впервые обнаружили индийскую деталь 7.04.2025, 11:41

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Производители еще двух компонентов пока не идентифицированы.

Российская Федерация почти полностью избавилась от американских компонентов в своем вооружении. Впервые был обнаружен компонент индийского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Разведка Украины разоблачила почти 200 новых деталей и компонентов, которые применяются в шести типах российского оружия. Среди них - CRP-антенна российского «Шахеда», северокорейская баллистическая ракета KN-24, компьютер с ракеты Х-47 «Кинжал», а также беспилотники «Supercam S350», «Гербера» и Zala.

По данным ГУР, в новых CRP-антеннах для дрона «Герань-2» было найдено только два чипа американского производства. Это свидетельствует о попытке России уменьшить зависимость от компонентов стран, которые ввели санкции против нее.

В частности, ранее в российских «Шахедах» были обнаружены новые помехозащищенные антенны с маркировкой на китайском языке. В одной из таких антенн из 15 компонентов только два - производства американских компаний Texas Instruments и Linear Technologies.

А вот трансиверы, генераторы, преобразователи сигналов и другие микросхемы были китайского производства. Основной чип CRP-антенны, анализирующий входные сигналы и решающий, какие из них игнорировать, изготовлен компанией Beijing Microelectronics Technology Institute.

«Впервые в российском оружии обнаружили компонент индийского производства - тактовый буфер от Aura Semiconductor», - сообщили в разведке.

Стоит заметить, что производители еще двух компонентов пока не идентифицированы, но, вероятно, они также китайского происхождения.

Россия наращивает производство «Шахедов»

Российский завод по производству дронов «Шахед» в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан) в период с января по сентябрь 2024 года удвоил количество выпущенных БпЛА по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Тогда же стало известно, что серийные номера на корпусах сбитых дронов «Шахед» достигли отметки 12 тысяч.

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, в дронах, которыми Россия атаковала Украину 5 января этого года? обнаружили 8755 компонентов иностранного производства.

При этом аналитики Института изучения войны считают, что темпы производства Россией ударных беспилотников «Шахед» могут снизиться, ведь россияне могут переключиться на дроны-приманки для обхода и перегрузки украинской ПВО.

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