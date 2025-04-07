ВСУ поразили три российских установки ПВО 7.04.2025, 11:49

1,394

ЗРК "Бук-М2"

Фото, vpk-news.ru

Видео.

Операторы Сил беспилотных операций за 12 часов трижды ударили по системам противовоздушной обороны россиян Бук-М2 в Курской области, сообщили в командовании в понедельник утром, 7 апреля.

Так, операторы 413-го отдельного батальона беспилотных систем «Рейд» СБС во взаимодействии со сводным отрядом БПС «Джмиль» 78 отдельной десантно-штурмовой бригады в течение 12 часов обнаружили и поразили три ЗРК «Бук» противника.

В частности, пилоты нанесли точные удары FPV-дронам по замаскированной в лесополосе пускозаряжающей установке «Бук-М2», что привело к детонации ракет и ее уничтожению.

Также операторы батальона поразили две пусковые установки ЗРК Бук-М3, повредив их радары.

В СБС отметили, что радар является ключевым элементом ракетного комплекса, предназначенного для «подсветки» воздушных целей и наведения ракет. Его уничтожение существенно подрывает боевые возможности комплекса.

«Враг до сих пор пытается понять, как это возможно… Но мы уже сделали невозможное. Это не просто успех — это знак: ПВО врага не спасет их», - отметили в свою очередь в 413 ОББС «Рейд».

Бук-М3 – современный российский мобильный зенитно-ракетный комплекс, один из ключевых элементов противовоздушной обороны врага. Он способен уничтожать воздушные цели на высотах до 35 км и сопровождать их на расстоянии до 70 км. Стоимость полного комплекса составляет около $45 млн.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com