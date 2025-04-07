Белорус Литвинович выиграл этап Кубка мира по прыжкам на батуте

Белорус Литвинович выиграл этап Кубка мира по прыжкам на батуте1
- 7.04.2025, 12:09
Двукратный олимпийский чемпион подтвердил класс в итальянском Риччоне.
Двукратный олимпийский чемпион подтвердил класс в итальянском Риччоне, а вот серебряной медалистке Игр сделать этого не удалось, передает smartpress.by.
Первый в сезоне этап Кубка мира прошел ещё в феврале в Баку, а второго пришлось ждать более месяца. Белорусы с Апеннин возвратились с одним призовым местом.
Иван Литвинович убедительно доказал, кто является лидером в мужских одиночных батутных прыжках. Он с первой суммой баллов пробился в финал и заслужил от судей лучшие оценки в решающем выступлении. Ян Лангю из Китая уступил Литвиновичу более одного балла.
А вот Виолетта Бордиловская неудачно исполнила самую ответственную комбинацию. В число финалисток она вошла без труда, а вот затем допустила ошибки, из-за которых в итоговом протоколе оказалась лишь на 7-й позиции.