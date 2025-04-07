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Белорус Литвинович выиграл этап Кубка мира по прыжкам на батуте

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  • 7.04.2025, 12:09
Белорус Литвинович выиграл этап Кубка мира по прыжкам на батуте

Двукратный олимпийский чемпион подтвердил класс в итальянском Риччоне.

Двукратный олимпийский чемпион подтвердил класс в итальянском Риччоне, а вот серебряной медалистке Игр сделать этого не удалось, передает smartpress.by.

Первый в сезоне этап Кубка мира прошел ещё в феврале в Баку, а второго пришлось ждать более месяца. Белорусы с Апеннин возвратились с одним призовым местом.

Иван Литвинович убедительно доказал, кто является лидером в мужских одиночных батутных прыжках. Он с первой суммой баллов пробился в финал и заслужил от судей лучшие оценки в решающем выступлении. Ян Лангю из Китая уступил Литвиновичу более одного балла.

А вот Виолетта Бордиловская неудачно исполнила самую ответственную комбинацию. В число финалисток она вошла без труда, а вот затем допустила ошибки, из-за которых в итоговом протоколе оказалась лишь на 7-й позиции.

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