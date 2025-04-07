Прошла любовь?
- Телеграм-канал «День опричника»
- 7.04.2025, 12:13
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Цинизм Минобороны РФ пробивает очередное дно.
Цинизм Минобороны РФ пробивает очередное дно — представитель ведомства Владислав Панов на Московском экономическом форуме поделился своим отношением к жителям так называемых новых российских территорий.
По его словам, местных надо «перевоспитывать», лишая гражданских прав и свобод, заработка и недвижимости, а также постоянным контролем со стороны чекистов. Чтобы люди если и мечтали о возвращении украинской власти, то только «шепотом и под одеялом».
Прошла любовь, завяли цветы, с которыми украинцы встречали «освободителей»?
Телеграм-канал «День опричника»