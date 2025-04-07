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Прошла любовь?

  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 7.04.2025, 12:13
  • 2,466
Прошла любовь?

Цинизм Минобороны РФ пробивает очередное дно.

Цинизм Минобороны РФ пробивает очередное дно — представитель ведомства Владислав Панов на Московском экономическом форуме поделился своим отношением к жителям так называемых новых российских территорий.

По его словам, местных надо «перевоспитывать», лишая гражданских прав и свобод, заработка и недвижимости, а также постоянным контролем со стороны чекистов. Чтобы люди если и мечтали о возвращении украинской власти, то только «шепотом и под одеялом».

Прошла любовь, завяли цветы, с которыми украинцы встречали «освободителей»?

Телеграм-канал «День опричника»

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