В Брестской области завтра будут звучать сирены

В Брестской области завтра будут звучать сирены8
- 7.04.2025, 12:55
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Людей просят сохранять спокойствие.
В Брестской области 8 апреля проведут «техническую проверку системы оповещения населения с запуском электросирен».
«Сохраняйте спокойствие! Никаких действий не требуется!» — призвало Министерство по чрезвычайным ситуациям.
30 января и 20 марта аналогичные проверки проводились в Гомельской области, пишет «Позірк».
О причинах столь частых проверок систем оповещения МЧС не сообщает. Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что в основном это происходит в областях, граничащих с Украиной.
В воздушное пространство Гомельской области регулярно вторгаются беспилотные летательные аппараты, предположительно принадлежащие России, которая атакует объекты на украинской территории. В Беларуси зафиксировано несколько случаев падения дронов на строения.