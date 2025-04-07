В Брестской области завтра будут звучать сирены 8 7.04.2025, 12:55

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Людей просят сохранять спокойствие.

В Брестской области 8 апреля проведут «техническую проверку системы оповещения населения с запуском электросирен».

«Сохраняйте спокойствие! Никаких действий не требуется!» — призвало Министерство по чрезвычайным ситуациям.

30 января и 20 марта аналогичные проверки проводились в Гомельской области, пишет «Позірк».

О причинах столь частых проверок систем оповещения МЧС не сообщает. Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что в основном это происходит в областях, граничащих с Украиной.

В воздушное пространство Гомельской области регулярно вторгаются беспилотные летательные аппараты, предположительно принадлежащие России, которая атакует объекты на украинской территории. В Беларуси зафиксировано несколько случаев падения дронов на строения.

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