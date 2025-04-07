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Акции европейских оборонных компаний обрушились

  • 7.04.2025, 13:07
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Акции европейских оборонных компаний обрушились

Обвал спровоцировали объявленные президентом США пошлины.

Акции оборонных компаний приняли основной удар на себя на фоне обвала европейских фондовых рынков — в частности, акции немецкой Rheinmetall AG упали на 27%, что стало самым резким однодневным падением за всю историю, сообщает Bloomberg.

Также обрушились акции французской Thales SA, немецкой Hensoldt AG, итальянской Leonardo SpA и шведской Saab AB. «Надежды оборонных компаний в Европе столкнулись с реальностью. Увеличение расходов на оборону пока еще не материализовалось, и сейчас мы находимся в ситуации распродажи акций в целом», — прокомментировал ситуацию Крис Бошамп, главный аналитик рынка в IG Group.

В 2024 году расходы Евросоюза на оборону составили €326 млрд, или 1,9% ВВП блока, по данным Европейского оборонного агентства. В ближайшие четыре года ЕС планирует нарастить траты: в начале марта страны сообщества одобрили план по перевооружению ReArm Europe стоимостью €800 млрд, который представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Обвал на мировых рынках спровоцировали объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины. Сообщение Reuters о том, что американская компания Howmet Aerospace Inc., поставляющая детали для самолетов Airbus SE и Boeing Co., объявила форс-мажор из-за тарифов Трампа еще больше омрачило настроение, отмечает агентство.

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