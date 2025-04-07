ВСУ устроили ловушку россиянам возле Андреевки 1 7.04.2025, 13:11

1,904

Опубликовано видео успешной операции.

Несмотря на постоянные штурмы на Покровском направлении, ВСУ имеют некоторые успехи там. В частности, украинским военным удалось устроить ловушку россиянам возле Андреевки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение командира тактической группы «Большая Новоселка» Сергея Наева.

Более сотни оккупантов уничтожили под Андреевкой

На днях на направлении Андреевка – Алексеевка россиян заманили в заранее подготовленную ловушку. После этого силы нескольких бригад и подразделений остановили движение врага и нанесли сокрушительное огневое поражение.

Во время этой операции по оккупантам полетели более 600 артснарядов и 200 ударных дронов, вследствие чего враг понес потери.

– Вследствие этого уничтожено 120 пехотинцев противника, 3 танка, 11 боевых бронированных машин и один вражеский автомобиль. После боя проведена зачистка местности. Таким образом намерение врага потерпело провал, – отчитался Сергей Наев.

По словам Наева, успех действий ВСУ в противодействии наступательным операциям России прежде всего определяется наличием достаточного состава сил и средств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com