Соболенко продолжает уверенно лидировать в рейтинге WTA

Соболенко продолжает уверенно лидировать в рейтинге WTA5
- 7.04.2025, 13:09
Какой отрыв от конкуренток?
Белоруска, как и ее главная соперница Ига Cвентек, пропускали минувшую игровую неделю. Соответственно, на их позициях в рейтинге и очковых накоплениях это никак не сказалось.
Между Соболенко и Свентек осталась огромная разница в 3071 очко. Третьей ракеткой мира стала Джессика Пегула из США. Она обошла другую американку Кори Гауфф.
Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного на турнире в Майами. Между тем в мировой классификации это сказывается негативным образом. Азаренко отступила еще на три позиции назад. Теперь она лишь 50-я теннисистка планеты в женском одиночном разряде.