Соболенко продолжает уверенно лидировать в рейтинге WTA 5 7.04.2025, 13:09

Какой отрыв от конкуренток?

Белоруска, как и ее главная соперница Ига Cвентек, пропускали минувшую игровую неделю. Соответственно, на их позициях в рейтинге и очковых накоплениях это никак не сказалось.

Между Соболенко и Свентек осталась огромная разница в 3071 очко. Третьей ракеткой мира стала Джессика Пегула из США. Она обошла другую американку Кори Гауфф.

Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного на турнире в Майами. Между тем в мировой классификации это сказывается негативным образом. Азаренко отступила еще на три позиции назад. Теперь она лишь 50-я теннисистка планеты в женском одиночном разряде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com