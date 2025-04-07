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Соболенко продолжает уверенно лидировать в рейтинге WTA

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  • 7.04.2025, 13:09
Соболенко продолжает уверенно лидировать в рейтинге WTA

Какой отрыв от конкуренток?

Белоруска, как и ее главная соперница Ига Cвентек, пропускали минувшую игровую неделю. Соответственно, на их позициях в рейтинге и очковых накоплениях это никак не сказалось.

Между Соболенко и Свентек осталась огромная разница в 3071 очко. Третьей ракеткой мира стала Джессика Пегула из США. Она обошла другую американку Кори Гауфф.

Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного на турнире в Майами. Между тем в мировой классификации это сказывается негативным образом. Азаренко отступила еще на три позиции назад. Теперь она лишь 50-я теннисистка планеты в женском одиночном разряде.

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