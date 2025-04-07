Католики и православные вместе будут праздновать Пасху в этом году 7.04.2025, 13:14

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Такое случается нечасто.

В 2025 году православные и католики будут праздновать Воскресение Христово в один день — 20 апреля.

Такое случается нечасто, так как дата Пасхи определяется по лунному календарю, и каждый год для православных и католиков она может выпадать на разные дни. Однако существует одно важное правило: Пасха христиан никогда не может быть раньше, чем иудейский Песах. В очень редких случаях Пасха может совпасть с Песахом.

Существует также другое правило, по которому Пасха должна отмечаться в период с 4 апреля по 8 мая, и в этом интервале возможны самые ранние и самые поздние даты Пасхи. Например, самой поздней Пасхой в истории была та, которая выпала на 8 мая 1945 года.

Согласно традиционным канонам, дата Пасхи определяется как первое воскресенье после первого полнолуния, которое происходит после весеннего равноденствия.

Точная дата Пасхи определяется по лунно-солнечному календарю. Она приходится на первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступающего не ранее дня весеннего равноденствия 21 марта. Самая ранняя дата православной Пасхи — 4 апреля, самая поздняя — 8 мая.

К празднику верующие готовятся во время семинедельного Великого поста, который в 2025 году продлится по 19 апреля. В это время принято ограничивать себя в пище, больше молиться, посещать церковные службы, совершать добрые дела.

Главные атрибуты праздничного стола на Пасху — крашеные яйца, творожная пасха и кулич. Их освящают в храме в Великую Субботу накануне торжества. Утром в день Пасхи христиане приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе!» и отвечают «Воистину Воскресе!». Принято собираться в этот день с родными и близкими, дарить подарки, посещать праздничное богослужение.

Пасха — это время радости, надежды и духовного обновления. В 2025 году у христиан всего мира будет уникальная возможность разделить эту радость в один день, преодолев многовековые календарные разногласия.

Последний раз православные и католики отмечали Пасху в один день в 2017 году — тогда праздник пришелся на 16 апреля. Ранее такие совпадения имели место в 2001, 2004, 2007 и 2014 годах.

В следующем году главный христианский праздник будет отмечаться 5 апреля у католиков, 12 апреля у православных;

в 2027 году — 28 марта у католиков, 5 мая у православных;

в 2028 году — 16 апреля у всех верующих.

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