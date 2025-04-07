В Литве вертолет будет сопровождать поезда из Беларуси в Калининград 7.04.2025, 13:39

1,860

Для быстрого реагирования на возможные инциденты.

В понедельник литовские пограничники показали новый вертолет, предназначенный для сопровождения поездов, идущих в рамках Специальной транзитной схемы, а также для быстрого реагирования на возможные инциденты, сообщает LRT.

«Этот вертолет поможет усилить наблюдение за поездами, которые идут в и из Калининградской области», — говорится в заявлении министра внутренних дел Владислава Кондратовича. По его словам, за последние годы изменилась ситуация с безопасностью в регионе, что привело к новым угрозам и вызовам.

«Пограничники сохраняют бдительность и надежно охраняют государственную границу, поэтому одной из наших приоритетных задач является полное обеспечение службы и сотрудников необходимыми средствами», — отметил министр.

Церемония презентации вертолета прошла на авиационной базе Службы охраны государственной границы в Палукне. В ней приняла участие руководитель Главного управления по вопросам миграции и внутренних дел Еврокомиссии Беате Гминдер.

Специальная транзитная схема предназначена для обеспечения наземного транзита лиц между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации. Новые вертолеты оснащены системами видеонаблюдения, оборудованием для подвески грузов, поисково-спасательным оборудованием, противопожарным оборудованием и медицинскими средствами.

«Второй и третий вертолеты будут осуществлять пограничный контроль, охрану границ, а также участвовать в операциях в случае чрезвычайной ситуации или аварии на БелАЭС, искать людей, транспортировать органы. По сути, весь спектр функций, выполняемых СОГГ», — говорит глава пограничной службы Рустам Любаев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com