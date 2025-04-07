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ВСУ уничтожили замаскированные российские гаубицы «Мста-Б», «Д-30» и полевые склады боеприпасов

  • 7.04.2025, 13:46
ВСУ уничтожили замаскированные российские гаубицы «Мста-Б», «Д-30» и полевые склады боеприпасов

Видео.

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени Даниила Апостола уничтожили вражеские гаубицы «Мста-Б», «Д-302, полевые склады боеприпасов и личный состав противника.

Некоторые артиллерийские расчеты противника были искусно замаскированы в капонирах. Но благодаря слаженной работе разведки, четкой корректирующей деятельности и профессионализму пушкарей — все цели были обнаружены и уничтожены с высокой точностью, информирует Цензор.НЕТ.

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