На Смиловичском тракте у автомобиля на ходу отлетело колесо 7.04.2025, 13:53

Видеофакт.

Один из читателей Onliner.by стал свидетелем опасного инцидента. У автомобиля во время движения оторвалось колесо.

Легковушка двигалась в крайней правой полосе. В какой-то момент левое переднее колесо отскочило и покатилось в сторону разделительного ограждения, в итоге врезавшись в него.

После этого колесо продолжило катиться по проезжей части. На видеозаписи не видно, чтобы оно попало в какую-то другую машину.

Что касается автомобиля, с которым приключилось это несчастье, то он съехал на обочину и остановился там.

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