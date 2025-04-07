В ГУР показали, как уничтожают российские дроны на фронте 7.04.2025, 14:24

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Видео.

Разведчики ГУР продолжают уничтожать российские беспилотники на фронте. Украинские силы ликвидируют вражеские БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Воины Главного управления разведки (ГУР) продолжают эффективно уничтожать российские беспилотники тактического уровня в небе над востоком Украины.

Специализированное подразделение «Крылья» провело успешные операции по поражению беспилотников в воздухе.

Видео, обнародованное военными, демонстрирует момент поражения вражеских БПЛА в небе над Запорожской и Донецкой областями, в частности на Покровском направлении.

Благодаря профессионализму разведчиков было уничтожено восемь вражеских дронов:

▪ «Zala» - 2 единицы;

▪ «Supercam» - 5 единиц;

▪ «Орлан» - 1 единица.

Эти беспилотники были частью российских попыток разведки и корректировки огня, однако их действия были эффективно нейтрализованы.

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