Могилев замело 7.04.2025, 14:42

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Столько снега не было даже зимой.

По Беларуси пронеслась стихия — из-за снегопадов и сильного ветра встали поезда, повалило деревья. А в Могилеве в начале апреля наступила настоящая зима. Фотокор «Смартпресс» запечатлел снежный понедельник в областном центре.

Лопата мало чем поможет.

Пришлось снова доставать валенки.

Возле бульвара Непокоренных снега — по пояс.

Кстати, Белгидромет предупреждает, что во вторник, 8 апреля, на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица. Днем местами ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с.

В Могилеве будет облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный снег, мокрый снег (вероятность осадков 60-70%), слабая метель.

В Минске и Бресте вероятность осадков в виде небольшого кратковременного снега, мокрого снега составит 60-70%.

В Гомеле также временами небольшой снег, мокрый снег (вероятность осадков 80-90%).

А в Гродно и Витебске вероятность осадков небольшая — всего 10-15%.

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