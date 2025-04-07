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Bloomberg: Акции Tesla рухнули до рекордного минимума

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  • 7.04.2025, 14:49
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Bloomberg: Акции Tesla рухнули до рекордного минимума

Показатели пробили психологический минимум.

В понедельник, 7 апреля, акции компании Илона Маска Tesla рухнули и торговались ниже минимальной психологической отметки. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее министр торговли США Говард Лютник прогнозировал, что такого никогда не произойдет. Однако в самом начале торгов акции Tesla Inc. продолжили стремительное падение.

Они, в частности, рухнули более чем на 10% - до 214,80 долларов. Это произошло на фоне потрясений на мировых рынках из-за пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом.

Примечательно, что акции резко выросли в цене после победы Дональда Трампа на выборах. Однако стоимость начала снижаться из-за политических споров миллиардера Илона Маска. По данным издания, это оттолкнуло некоторых покупателей автомобилей и спровоцировало протесты против компании.

«Трудно недооценить негативную реакцию на тарифную политику Трампа в Китае и связь президента США с Маском. Это еще больше подтолкнет китайских потребителей покупать отечественную продукцию», - сказал аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвс.

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