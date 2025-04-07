ПСЖ заинтересовался звездой «Барселоны»
- 7.04.2025, 15:13
За Ламина Ямаля могут предложить рекордные отступные.
Вингером испанской «Барселоны» Ламином Ямалем заинтересовался Пари Сен-Жермен. Ради его трансфера триумфатор Лиги 1 готов предложить более 222 млн евро. Об этом сообщает El Gol Digital.
Отмечается, что ПСЖ планирует воспользоваться сложными переговорами о новом контракте испанца. За Ямаля французский гранд готов выложить даже больше, чем когда-либо отдавал за бразильца Неймара. Также у нападающего будет большая зарплата.
Как известно, контракт Ямаля с «Барселоной» действителен до лета 2026 года. Агент вингера Жорже Мендеш стремится заключить новый договор с «блаугранас». Он должен быть рассчитан до 2030 года. Новое соглашение может вступить в силу в июле, когда нападающему исполнится 18.