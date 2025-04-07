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ПСЖ заинтересовался звездой «Барселоны»

  • 7.04.2025, 15:13
ПСЖ заинтересовался звездой «Барселоны»

За Ламина Ямаля могут предложить рекордные отступные.

Вингером испанской «Барселоны» Ламином Ямалем заинтересовался Пари Сен-Жермен. Ради его трансфера триумфатор Лиги 1 готов предложить более 222 млн евро. Об этом сообщает El Gol Digital.

Отмечается, что ПСЖ планирует воспользоваться сложными переговорами о новом контракте испанца. За Ямаля французский гранд готов выложить даже больше, чем когда-либо отдавал за бразильца Неймара. Также у нападающего будет большая зарплата.

Как известно, контракт Ямаля с «Барселоной» действителен до лета 2026 года. Агент вингера Жорже Мендеш стремится заключить новый договор с «блаугранас». Он должен быть рассчитан до 2030 года. Новое соглашение может вступить в силу в июле, когда нападающему исполнится 18.

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