В Британии заявили о закрытии сотен государственных организаций 7.04.2025, 15:19

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Для оптимизации работы правительства.

Британия заявила, что может закрыть сотни государственных организаций, поскольку стремится сократить расходы и повысить производительность в эпоху глобальной нестабильности, сообщает Reuters.

В Британии существуют сотни quangos, или квази-автономных неправительственных организаций. Они финансируются налогоплательщиками, но не контролируются министрами, и включают такие государственные органы, как Исполнительный комитет по здравоохранению и безопасности, Network Rail и Миграционный консультативный комитет.

«Каждое кванго в правительстве будет пересмотрено с целью закрытия, слияния или возвращения функций в (правительственные) департаменты, если его дальнейшее существование не может быть оправданным», – говорится в заявлении правительства в понедельник.

Британия находится в режиме затягивания поясов, поскольку министр финансов Рэйчел Ривз пытается соблюдать свои фискальные правила, а также бороться с последствиями тарифов президента США Дональда Трампа, которые снизили прогнозы экономического роста.

Правительство предупредило, что глобальная нестабильность означает, что оно должно идти «дальше и быстрее» в своих реформах бюрократии.

В прошлом месяце премьер-министр Кир Стармер заявил, что ликвидирует NHS England, орган, осуществляющий надзор за системой здравоохранения, и возвращает его функции в правительственный департамент здравоохранения, чтобы сэкономить сотни миллионов фунтов стерлингов.

Правительство заявило, что реформа не коснется некоторых отраслей, например, тех, которые занимаются контролем за деятельностью правительства или защитой верховенства права.

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