В Беларуси резкий рост лишения родительских прав
- 7.04.2025, 15:21
Достигли «рекорда» за последние 9 лет.
В 2024 году родительских прав в Беларуси были лишены родители 3 955 детей. Это наибольшее число с 2015 года. Число лишений родительских прав начало активно расти после 2022 года, пишет hrodna.life.
За прошлый год число детей, у чьих родителей государство забрало родительские права, выросло аж на 528 человек, показывают данные Белстата. Это наибольший прирост за последние несколько лет. В 2015 году — девять лет назад — количество таких детей составило 3 382. До 2017 года эта цифра росла, а после, включая 2021 год, число лишений стабильно шло на спад. Только с 2022 года оно вновь начало расти.
Чаще всего, как и в предыдущие годы, лишаются прав родители младших школьников (от 7 до 10 лет) и малышей от 2 до 3 лет. В 2024 году число лишений в этих возрастных группах также увеличилось, особенно среди детей в возрасте 7−10 лет, где количество случаев составило 1 047 человек. Реже всего лишают прав родителей детей до года. В 2024 году таких детей было 278 — за год их стало больше на 57.