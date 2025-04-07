В России рухнуло производство водки и коньяка 2 7.04.2025, 15:25

Резкое сокращение произошло после повышения акцизов и минимальных цен.

Российские производители резко сократили выпуск крепких алкогольных напитков. В январе—марте производство водки упало на 22,7% год к году, до 12,8 млн дал, коньяка — на 25%, до 1,4 млн дал, а ликеро-водочных изделий — на 9,2%, до 3,5 млн дал. Виски, рома, соджу и других напитков крепостью выше 9% было произведено на 23,2% меньше, чем годом ранее — 1,6 млн дал. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроль (РАТК), которые приводит РБК.

В целом производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в первом квартале 2025 года сократилось на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 32,5 млн дал. Единственными категориями, которые показали рост, были тихие и игристые вина: выпуск первых вырос на 11,5% год к году, до 3,6 млн дал, а вторых — на 15,7%, до 3,6 млн дал. В РАТК связали падение объемов производства с ростом ставок акцизов и минимальных розничных цен. Так, с 1 января акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию вырос на 15% (с 643 до 740 руб.). Минимальная цена на водку увеличилась с 299 руб. до 349 руб. за 0,5 л, а на коньяк — с 556 руб. до 651 руб. за 0,5 л. Минимальные цены на водку в России существуют уже 15 лет. Их ввели в 2009 году для борьбы с теневым производством, впоследствии эту практику распространили на коньяк, бренди и шампанское.

После начала войны в Украине президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снизить потребление алкоголя в стране. Правительство утвердило соответствующую концепцию до 2030 года, в рамках которой планируется сокращение потребления с 8,9 л этанола на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 л этанола в 2030-м. При этом продажи крепкого алкоголя в стране в 2004 году выросли до максимума за восемь лет — 8,5 л на душу населения, подсчитывала FinExpertiza. На водку из этого объема пришлось 5,3 л. На этой отметке показатель держится с начала войны в Украине. Для сравнения: в довоенном 2021 году продажи крепкого алкоголя в России находились на уровне 7,4 л.

Среднедушевое потребление водки в России в 2021-м составляло 5 л, следует из данных Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Однако в 2022 году — после российского вторжения в Украину — был зафиксирован рост продаж водки на 6%.

Наибольший объем потребления водки в 2024 году отмечен в регионах Дальнего Востока и Севера. Лидерами по розничным продажам стали Сахалин (11,8 л на душу населения) и Чукотка (11,7 л). Далее следуют Карелия (11,2 л), Коми (10,6 л) и Магаданская область (10,3 л). В этих субъектах объем продаж водки оказался вдвое выше среднероссийского уровня. В десятку регионов с самым высоким потреблением также вошли Камчатский край (9,2 л), Ненецкий автономный округ и Архангельская область (по 9,1 л), Вологодская область (8,9 л) и Еврейская автономная область (8,8 л).

Минимальный уровень потребления водки традиционно зафиксирован в республиках Северного Кавказа. В Чечне, например, на душу населения пришлось всего 0,05 л в год, что в 115 раз меньше, чем в среднем по России. В Ингушетии показатель составил 0,4 л, в Северной Осетии — 1,1 л, в Кабардино-Балкарии и Дагестане — по 1,2 л, в Карачаево-Черкесии — 1,8 л. Сравнительно низкие объемы также наблюдаются в Ставропольском крае (3 л), Тыве (3,2 л), Саратовской области (3,4 л) и Адыгее (3,5 л).

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