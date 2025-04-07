ГАИ разъяснила изменения в приеме экзаменов на водительские права 7.04.2025, 15:44

Важное нововведение касается водителей, восстанавливающих права после их лишения.

В ГАИ разъяснили обновленный порядок сдачи экзаменов на получение водительских прав. Начальник главного управления ГАИ Виктор Ротченков подробно рассказал о новых правилах.

Существенные изменения коснулись процедуры сдачи практического экзамена для водителей, желающих расширить имеющуюся категорию. Так, обладателям прав категории B, планирующим получить категорию C (и наоборот), больше не придется проходить испытания на автодроме – проверка навыков будет проводиться исключительно в условиях реального дорожного движения в пределах населенного пункта.

Особый подход применяется к кандидатам, одновременно осваивающим категории B и C. Для них предусмотрена возможность самостоятельно определять последовательность выполнения практических заданий на соответствующих типах транспортных средств.

Значительные корректировки произошли и в порядке сдачи экзаменов на категорию D. Теперь проверка навыков управления автобусами осуществляется только в городских условиях. В то же время, для получения прав категорий BE, CE и DE обязательным остается прохождение испытаний на автодроме.

Важное нововведение касается водителей, восстанавливающих права после периода их лишения. Им больше не нужно проходить испытания на автодроме, однако теоретический экзамен остается обязательным. Особые правила действуют при восстановлении разных категорий прав. Например, при возврате категории C практический экзамен сдается именно по этой категории. Если же речь идет о категориях A или A1, а других категорий в удостоверении не значится, кандидат может выбрать, на какой категории мотоцикла проходить испытание.

Процедура сдачи экзамена на автодроме также претерпела изменения. Теперь вместо двух элементов из четырех кандидат должен выполнить три упражнения.

При проверке навыков в городских условиях добавлены новые обязательные элементы для категорий B, C и D. К ним относятся: выполнение разворота на перекрестке без светофора, осуществление левого поворота на регулируемом перекрестке, а также движение с максимально допустимой скоростью в потоке транспорта при наличии нескольких полос движения в одном направлении с соблюдением безопасной дистанции.

Эти изменения направлены на более точную оценку реальных навыков водителей и их готовности к безопасному управлению транспортными средствами в различных дорожных ситуациях.

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