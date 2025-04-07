Путин боится окончания войны 7.04.2025, 15:45

Политолог назвал причину.

Владимир Путин боится окончания войны из-за внутриполитической ситуации в России, где примерно треть общества стремится к полному уничтожению Украины.

Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко в эфире Radio NV.

По его словам, 30-35 процентов российских «ура-патриотов» хотят войны до полного уничтожения Украины, причем часть из них являются костяком и опорой электората Путина, но есть и настроенные антипутински.

«Окончание войны весной 2025 года может привести к тихому или молчаливому сопротивлению внутри Российской Федерации. И кремлевский блок, занимающийся внутренней политикой, не понимает, как возвращать страну на сегодняшний день в мирное русло и что делать с этими людьми», — отметил эксперт.

Из-за боязни перед этим проактивным меньшинством, считает Денисенко, в Кремле приняли решение о том, что нужно продолжить войну.

«Для Путина характерно, когда он не знает, какое принимать решение, отложить его на неопределенный срок. В этом случае — до конца года, это точно», — предположил политолог.

«Ястребы» в окружении Путина

Кроме того, по словам Вадима Денисенко, в окружении Путина сформировалась группа «ястребов» — сторонников продолжения войны.

«Эти люди оказывают достаточно весомое влияние на Путина и утверждают его во мнении, что нужно продлить летнее контрнаступление», — отметил он.

Политолог считает, что среди них — руководитель «Ростеха» Чемезов, которому после окончания войны придется придумывать, что делать с российским ВПК, помощник Путина Патрушев, заместитель руководителя администрации президента РФ Кириенко, отвечающий за всю внутреннюю политику, братья Ковальчуки, один из которых является спарринг-партнером Путина по историческим тематам, и помощник Путина, отвечающий за внешнюю политику, Ушаков.

«Эта пятерка людей вокруг Путина достаточно активно лоббирует идею продолжения войны», — пояснил Денисенко.

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