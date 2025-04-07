«Циклон разворачивается к Минску, а сугробы уже 27 сантиметров» 7.04.2025, 15:48

иллюстративное фото

Синоптики рассказали о возвращении снегопадов в Беларуси.

Снежный циклон не уходит из Беларуси и разворачивается в сторону столицы, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Так, анализируя данные сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, метеоэксперты предполагают, что снежный циклон, который находится над Беларусью может «подсыпать» снега в Минске. По данным спутника, холодный циклон пока никуда не ушел, именно он определяет погоду на восточной половине Беларуси. Но еще предупреждают, что он может оказаться и вблизи столицы.

- Поворачиваясь против часовой стрелки, его фронт окклюзии может опять подойти к Минску. На радаре видна зона осадков фронта, подошедшая вплотную к столице, - комментируют в телеграм-канале.

Тем временем, пришедшая в первые апрельские выходные непогода уже бьет антирекорды для этого времени года. Самые глубокие сугробы, по данным карты снежного покрова, на утро 7 апреля легли на северо-востоке Беларуси. Рекордсменом стал Могилев, где насыпало сугробов под 27 сантиметров высотой.

В Белгидромете добавляют, что в понедельник по восточной половине страны сохранится снег, мокрый снег, а местами будет метель. Ветер северного направления около 5 - 10 метров в секунду с порывами на большей части территории до 15 - 18 метров в секунду.

Днем будет в среднем -2 - +4 градуса и только по западной половине до +7 тепла. В Минске белорусские синоптики дают вероятность осадков 30 - 40%, прогнозируя небольшой снег. Днем около 0 - +2, вечером «каля нуля» - от-1 мороза до +1 градуса.

Во вторник, 8 апреля, увы, в Беларуси не будет сильно теплее, прогнозируют ночные морозы -3 - -9 градусов, а при прояснениях и до -11 ниже ноля. Днем воздух прогреется максим до +6 по западу республики, а в среднем будет -1 - +3. Кроме того, усилится ветер до 15 - 18 метров в секунду, во многих районах - кратковременный снег, мокрый снег, слабая метель местами.

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