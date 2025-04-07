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В Минске заметили «секретный» магазин с оптовыми ценами

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  • 7.04.2025, 16:10
  • 2,428
В Минске заметили «секретный» магазин с оптовыми ценами

В соцсетях начали активно комментировать обзор.

В Минске блогер заметил «секретный» магазин с оптовыми ценами. Видео об этом он опубликовал в TikTok, обратил внимание портал Blizko.by.

@kalala_andrei Ждем вас в нашей кофейне.📍г.Минск, ул.Кальварийская, 33. Кофейня «ДВИГАЙ» #еда#кофе#бизнес#реклама#coffee#юмор#кофейня#открытькофейню#смех#бизнесреклама ♬ оригинальный звук - kalala_andrei

Отмечается, что цены зависят от количества купленного. Находится магазин оптовой компании «Unistore опт&розница» по адресу: Минск, улица Казимировская, 6.

Пользователи начали активно комментировать обзор:

• «Обзор для школьников, они этим питаются».

• «А макароны там есть?»

• «Секретный магазин, да ты что».

• «Обзор для кого?»

• «В „Грошике“ такая же цена только в розницу».

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