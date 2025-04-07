Американские ученые назвали салат, который снижает давление и поможет продлить жизнь

Американские ученые назвали салат, который снижает давление и поможет продлить жизнь1
- 7.04.2025, 16:46
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Он состоит всего из двух ингредиентов.
Американские ученые выявили простое и эффективное сочетание продуктов, которое помогает снижать кровяное давление и контролировать уровень холестерина. Это сочетание включает всего два ингредиента — чеснок и огурец. Такой салат, всего из двух ингредиентов для вкуса можно приправить солью и оливковым маслом.
Согласно данным Американской ассоциации сердца, миллионы людей по всему миру сталкиваются с проблемой повышенного давления. Специалисты подчеркивают, что один из ключевых факторов борьбы с этим состоянием — сбалансированное питание.
Исследователи выяснили, что огурец и чеснок способны оказывать положительное воздействие на кровеносную систему.
Почему огурец полезен?
Огурцы содержат большое количество калия и пищевых волокон. Калий помогает балансировать уровень натрия в крови, что способствует снижению риска атеросклероза — накопления бляшек в сосудах. Кроме того, клетчатка в составе огурцов способствует нормализации уровня холестерина и помогает стабилизировать давление.
Чем полезен чеснок?
Чеснок известен своими свойствами регулирования давления и уровня холестерина. В его составе содержится аллицин — соединение, которое помогает расширять кровеносные сосуды и улучшать кровоток, благодаря чему снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.