Белорус рассказал, как сделать поездку на такси дешевле, нажав одну кнопку 7.04.2025, 17:05

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В чем суть лайфхака.

Белорус опубликовал в TikTok видео, в котором поделился лайфхаком по снижению стоимости поездки на такси в приложении «ЯндексGo». Мужчина показал принцип метода. Комментаторы проверили: у кого-то действительно поездка стала дешевле, у кого-то — нет, пишет Telegraf.news.

Лайфхак в следующем: после выбора в приложении адреса, куда нужно поехать, нужно потянуть вверх панель с тарифами, затем выбрать функцию «Перевозка домашнего животного», нажав на ползунок. «Бывает так, что обычная поездка стоит 38 рублей, включаешь перевозку животного — она начинает стоить 32 рубля, 34», — поделился автор видео.

Он показал скриншоты из приложения, где видно, что изначально стоимость поездки была 38,5 рубля, после нажатия кнопки «Перевозка домашнего животного» стала 34,5. Но после нескольких таких нажатий результат обратный: обычная поездка — 33,5 рубля, с домашним животным — 34,5. То есть этот лайфхак не гарантирует снижения стоимости поездки.

Журналист Telegraf.news проверил: простая поездка по одному адресу в Минске в «ЯндексGo» стоила 9,6 рубля, со включенной «Перевозкой домашнего животного» — 11,6.

«Попробовала, +3 р. на перевозку животных как на дальние, так и на короткие поездки», — рассказала после применения совета одна комментаторша. «Было, 9,6, стало 13… Спасибо», — написала другая.

Но был и положительный опыт у еще одной пользовательницы TikTok: «Реально работает! Только что проверила. На короткий маршрут не сработало, а на дальний — сначала 25 р., а потом показало 19».

«У меня на два рубля дешевле», — похвасталась комментаторша. Но больше было тех, у кого поездка с животным оказалась в приложении дороже.

Кто-то же задался другими вопросами: «Интересно. Когда я вызову такси на работу и включу функцию «Перевозка домашнего животного», что мне водитель скажет? Он же может отказаться меня везти?»

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