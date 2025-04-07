Разоблачена двойная ложь РФ об ударе по Кривому Рогу 7.04.2025, 17:17

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СМИ получили новое видео момента атаки.

Французские СМИ опубликовали видео с камер наблюдения криворожского ресторана RoseMarine в момент баллистического удара России. Оно окончательно разоблачило ложь россиян об этой атаке.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Удар по Кривому Рогу баллистической ракетой «Искандер» ВС РФ нанесли в минувшую пятницу, 4 апреля. Российская ракета рухнула на детскую площадку, где в это время находилось большое количество детей. По последним данным, жертвами той атаки стали 20 человек, из которых 9 — это дети. Десятки гражданских получили ранения, в том числе несовершеннолетние.

Минобороны России взяло на себя ответственность за это военное преступление, назвав удар «высокоточным». При этом оно утверждало, что в ходе этой атаки был поражен ресторан, где командиры Сил обороны Украины совещались с «западными инструкторами». Россияне уверяли, что «потери противника» составили до 85 человек и до 20 единиц техники. Никаких подтверждений своим словам военное ведомство РФ не предоставило.

Опубликовано видео, которое окончательно опровергает ложь Минобороны России об этом ударе. Оно снято камерами наблюдения того ресторана, который якобы «высокоточно» был поражен. На нем видно, что в момент атаки внутри заведения находился только персонал. Еще две женщины сидели на веранде снаружи, по данным СМИ, это владелица RoseMarine со своей подругой.

Также видно, что по ресторану прошлась довольно сильная ударная волна в момент атаки. Однако никаких серьезных разрушений там не было, кроме разбитых окон, то есть россияне солгали дважды: о попадании по заведению, а также о том, кто находился внутри.

Ложь о кровавом ударе по Кривому Рогу повторил и пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков. Сегодня на фоне публикации видео из RoseMarine он заявил, что российская армия «бьет исключительно по военным и околовоенным целям».

«Никаких ударов по социальным объектам, по объектам социальной инфраструктуры не наносят», — добавил представитель российского диктатора.

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