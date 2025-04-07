Илон Маск выступил за отмену пошлин между США и Евросоюзом 8 7.04.2025, 17:30

4,302

Илон Маск

Мультимиллиардер считает, что между Европой и Америкой должна быть зона свободной торговли.

Миллиардер, советник президента и глава департамента эффективности правительства США Илон Маск выступил за нулевые торговые тарифы с Евросоюзом. Такую позицию он озвучил в субботу, 5 апреля, в видеообращении к съезду ультраправой итальянской партии «Лига» во Флоренции, пишет DW.

Маск за зону свободной торговли c ЕС

«В конце концов, я надеюсь, что будет достигнуто соглашение о том, что и Европа, и США должны, на мой взгляд, в идеале перейти к нулевой тарифной ситуации, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой», - сказал Маск.

«Я надеюсь, что США и Европа смогут установить очень тесное партнерство», - отметил он. «Если люди хотят работать в Европе или хотят работать в Северной Америке, им следует разрешить это делать», - добавил Маск. По его словам, это «безусловно был мой совет президенту».

Премьер Италии против пошлин США

Заявление Маска прозвучало через три дня после того, как 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 20% на весь импорт из ЕС в США. На ввоз автомобилей и запчастей наложены сборы в 25%.

Одной из первых новые тарифы раскритиковала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она назвала пошлины США «неправильными и не устраивающими ни одну из сторон».

«Мы сделаем все возможное, чтобы достичь соглашения с США и избежать торговой войны, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других мировых игроков», - отметила Мелони. Она - лидер правопопулистской партии «Братья Италии», входящей в правящую коалицию вместе с «Лигой», к которой обращался Маск.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com