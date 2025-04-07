Илон Маск выступил за отмену пошлин между США и Евросоюзом

Илон Маск выступил за отмену пошлин между США и Евросоюзом8
- 7.04.2025, 17:30
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Мультимиллиардер считает, что между Европой и Америкой должна быть зона свободной торговли.
Миллиардер, советник президента и глава департамента эффективности правительства США Илон Маск выступил за нулевые торговые тарифы с Евросоюзом. Такую позицию он озвучил в субботу, 5 апреля, в видеообращении к съезду ультраправой итальянской партии «Лига» во Флоренции, пишет DW.
Маск за зону свободной торговли c ЕС
«В конце концов, я надеюсь, что будет достигнуто соглашение о том, что и Европа, и США должны, на мой взгляд, в идеале перейти к нулевой тарифной ситуации, фактически создав зону свободной торговли между Европой и Северной Америкой», - сказал Маск.
«Я надеюсь, что США и Европа смогут установить очень тесное партнерство», - отметил он. «Если люди хотят работать в Европе или хотят работать в Северной Америке, им следует разрешить это делать», - добавил Маск. По его словам, это «безусловно был мой совет президенту».
Премьер Италии против пошлин США
Заявление Маска прозвучало через три дня после того, как 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 20% на весь импорт из ЕС в США. На ввоз автомобилей и запчастей наложены сборы в 25%.
Одной из первых новые тарифы раскритиковала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она назвала пошлины США «неправильными и не устраивающими ни одну из сторон».
«Мы сделаем все возможное, чтобы достичь соглашения с США и избежать торговой войны, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других мировых игроков», - отметила Мелони. Она - лидер правопопулистской партии «Братья Италии», входящей в правящую коалицию вместе с «Лигой», к которой обращался Маск.