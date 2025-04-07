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«Выдали внешне идеальные купюры»

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  • 7.04.2025, 17:44
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«Выдали внешне идеальные купюры»

Белоруска думала, что покупает идеальные доллары, но в другом банке появились сомнения.

В ситуации с обменом долларов появляются новые нюансы. Пару месяцев назад часть клиентов начала избегать так называемых старых долларов и стала охотиться за новыми сотнями. А некоторые придумали лайфхак: покупать мелкие номиналы вместо старых сотен.

Такие мелкие номиналы попали в руки читательнице Onliner, но она говорит, что все равно получила из-за них проблемы.

По ее словам, она покупала $100 мелочью в «Белгазпромбанке», ей выдали «внешне идеальные купюры».

Но когда она пыталась их обменять, то три купюры $20, $20, $10 в другом банке не приняли. При просвете в ультрафиолете нашли дефекты, утверждает читательница.

— Писала обращение, прислали ответ: проверяйте возле кассы. Как можно проверить возле кассы, если дефект показывает только при просвете специальным детектором? — задается вопросом читательница.

В ответе банк действительно обращает внимание, что не может удовлетворить заявление, если клиент не пересчитал деньги в присутствии кассира. «С вашей стороны претензий к качеству денежной наличности предъявлено не было», — говорится в ответе банка.

Вместе с тем в банке есть услуга по замене валюты с повреждениями, но нужно заплатить комиссию. Потом эти банкноты изымают из обращения, отметили в банке.

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